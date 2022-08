La respuesta de La Jesuu cuando le preguntaron si consumía drogas

La vida de la influenciadora conocida como ‘La Jesuu’, ha dado un giro impresionante en los últimos meses, donde su físico ha sido protagonista, porque ella ha perdido tanto peso, que esto incluso lo han visto como algo malo sus seguidores.

Y es que, en su momento, Valentina, La Jessu tenía otra figura, pero ahora ha perdido mucho peso a juicio de sus seguidores, quienes le han preguntado si está enferma o si tiene algún problema personal o familiar. A esto ella ha respondido que no, por el contrario, pero sí ha dejado ver toda la motivación que tiene por mejorar no solo eso sino otros aspectos de su vida.

En su cuenta de Instagram ella siempre se muestra sin filtros y contando realidades de su vida, pero además sin filtros también responde a todas esas dudas que puedan tener los miles de personas que la siguen en sus diferentes cuentas de redes sociales.

Es por eso, que en la más reciente dinámica que hizo la influenciadora en su cuenta de Instagram se dejó ver muy directa con sus respuestas donde una de ella destacó. Y es que La Jessu decidió contestarle a sus seguidores que quería saber si ella consumía algún tipo de sustancias psicoactivas, a los que ella dejó saber que “le daba duro antes”, puso en su video con una respuesta más amplia.

La Jessu dejó saber que antes, cuando a ella le gustaba mucho la rumba donde había música tecno y guaracha, “le jalaba bastante, pero ya no”, confesó y aseguró al mismo tiempo. Incluso destacó que solo necesita su bebida y con eso es suficiente para ella divertirse.

La Jessu siendo La Jesuu

La respuesta dejó impresionados a sus seguidores, pero al mismo tiempo sabían que ella, como el resto de su contenido ella sería muy sincera con esta respuesta. Y es que en esa ronda de preguntas que hizo La Jesuu se dejó ver además en una fiesta que duró hasta las 3:00 de la tarde del día siguiente, donde ella terminó durmiendo al lado del Dj.

Pero también respondió si tenía alguna diferencia con ciertos influenciadores, a lo que ella dejó saber que no, que siempre y cuando, “no se metan en mi vida, ni yo en la de ellos, yo llego dónde sea, me parcho dónde sea”, para dejar claro que ella no tiene actualmente problemas con nadie y que está muy tranquila y estable en ese lado de vida.

