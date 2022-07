Andrea Valdiri le dio la bienvenida a los 31 con nuevo look

La creadora de contenido Andrea Valdiri se encuentra cumpliendo sus 31 años y para celebrarlo decidió realizarse un inesperado cambio de look que sorprendió a sus cientos de seguidores, quienes no dudaron en manifestar su opinión positiva al respecto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de ocho millones y medio de seguidores, la creadora de contenido compartió un carrete de fotografías en el que se le ve con su nuevo corte de cabello el cual, además, cambió de color.

Según se puede ver en las instantáneas, la bailarina se realizó un corte de cabello hasta los hombros, junto a un capúl y tinturó el mismo de un color castaño claro. Para resaltar ese nuevo cambio de look, la influenciadora lo acompañó con un outfit bastante acertado al ser este un pantalón tipo cargo, y un croptop blanco con detalles negros para resaltar su busto.

Además de esto, Valdiri compartió un atrevido corto audiovisual en el que se le ve luciendo un pequeño sostén en el que dos cupcakes sirven como copas, los cuales tienen una velita prendida que posteriormente ella sopla para celebrar esta nueva vuelta al sol.

“En Mis 31 años me siento de maravilla gracias Dios porque me has dado el regalo más grande y es tener una familia. Los amo gracias por todos esos mensajes llenos de amor”, escribió la creadora de contenido junto a la publicación que ya cuenta con más de doscientos cincuenta ‘Me gusta’.