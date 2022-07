La Jesuu rompió su silencio sobre la nueva novia de Epa Colombia

La creadora de contenido Valentina Ruiz mejor conocida como 'La Jesuu' sorprendió a sus millones de seguidores en las últimas horas al habilitar la famosa dinámica de preguntas donde se comprometió a responder cualquier interrogante que sus millones de seguidores plantearan.

Para sorpresa de muchos, los internuatas no perdieron la oportunidad para preguntarle sobre cómo se la llevaba con la n ueva pareja de la empresaria de keratinas Daneidy Barrea, mejor conocida como 'Epa Colombia', ¿qué respondió la caleña?

Bien amor, bien, pues, no, muy muy bien depronto como con Diana Celis, pero me gusta ella también porque no se ha metido conmigo, trata bien a Daneidy y eso es lo que importa, igual lo más importante es que le caiga bien a la mujer (osea a Epa Colombia) porque de hay pa' lante ya todo el mundo sobra.

Así reaccionaron los internautas tras las declaraciones de la influencer

Como es habitual en estos casos, fue cuestión de horas para que el clip fuera replicado por diversas páginas de entretenimiento digital donde las reacciones de los internautas no tardó en llegar, superando incluso las 130 mil reproducciones y múltiples comentarios.

"Creo que gran parte de las amigas y familia de Epa sigue extrañando a Diana, eso si era amor no como el de esta interesada", "Se nota que La Jesuu también tiene preferencia por Diana", "me representas", "La Jesuu es la voz del pueblo, jajajajja creo que todos sabemos y hasta la misma Epa pero parece que no quiere darse cuenta", "Amigas si vieron que lean si lavaba mucho, me recuerda a alguien que regala keratinas será para reportar ventas....." y "y la otra si se metía que, declaración más clara", fueron algunos de los comentarios.

Otros por su parte, salieron en defensa de Karol y pidieron respeto no solo por la relación sino por la provacidad de la joven, que "arto se ha preocupado por no pegarse de la fama de Epa y son ustedes los que se la apsan mencionándolan, ¿es que ya nadie puede enamorarse por segunda vez? Epa es una mujer bella y exoitosa como para que su novia esté enamorada sinceramente de ella".

