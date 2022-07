Lina Tejeiro y Juan Duque derrocharon pasión públicamente

Lina Tejeiro y Juan Duque son la pareja del momento actualmente en la farándula colombiana, pues la reconocida actriz tras muchos años de altibajos y decepciones sentimentales decidió volver a darse una oportunidad en el amor, y está demostrando que la espera valió bastante la pena.

Desde que se oficializó la relación entre la actriz y el músico, las muestras de amor entre ellos no han mermado, ya que, en repetidas ocasiones se han dejado ver bastante acaramelados en videos que han compartido ellos y otros que se han filtrado por parte de internautas.

Muestra de ello, es un reciente video grabado por un espectador, en el que, demostraron que su relación secreta ya es cosa del pasado, pues mostraron que la llama de su amor está al punto máximo de no querer separarse ni un instante.

Lina Tejeiro y Juan Duque fueron captados en romántica escena en un aeropuerto

El video que circula por redes sociales, es una de las pruebas que Lina y Juan están que no caben de tanto amor que pasa por su cuerpo, pues es tanta la traga que tienen ambos, que hasta separarse en un aeropuerto se vuelve un momento en el que se paraliza el mundo para ellos.

En el video se ve a la pareja tener un momento de efusividad y derroche de amor, por su parte la actriz, está abrazando fuertemente al músico mientras se ve que él le está diciendo algunas palabras mientras le da varios besos, era tanta la emotividad en lo que parece ser una despedida, que los abrazos y los besos no cesaron ni un segundo.

Esta intensa muestra de amor no pasó por desapercibido ante los seguidores de la llanera y del paisa, quienes aprovecharon para dejar sus opiniones en la caja de comentarios del post.

"Estoy más contenta por esa relación yo que ellos; el verdadero quien pudiera; Que bellos me encanta ese man; cabe resaltar que están viviendo su amor sin importar “el que dirán “ COMO DEBE SER; Por fin DIOS bendito que salió de ahí porque estaba era perdiendo su juventud; me gusta esta pareja!! Ojalá se les dé; A Andy no le gusta esto; a mi no me gusta, a mi me encanta; presiento que viene temazo de Andy; están comiendo bueno los dos". Fueron algunos de los comentarios destacados del post.

Es valido recordar que, la actriz fue bastante conocida por su relación con el artista Andy Rivera , con el cual duró más de un año y con quien hasta antes de Juan Duque, la seguían asociando, por eso, algunos internautas han expresado que el reguetonero estaría sufriendo al ver a su gran amor en brazos de otro.

