¿Quién es Juan Duque, el nuevo amor de Lina Tejeiro?

Recientemente la actriz Lina Tejeiro confirmó que se encuentra en pleno romance con Juan Duque luego de varias semanas de rumores.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, los dos compartieron las primeras fotografías juntos, donde revelaron que todo está marchando muy bien.

Sin embargo, muchos internautas no conocen a Juan Duque, cuestionándose en especial a qué se dedica.

El joven Juan José Duque, como es su nombre completo, es un conocido influenciador y cantante paisa, que suma miles de seguidores en sus redes sociales.

Gran parte de sus admiradores lo conocen por sus virales videos cortos de humor en su cuenta llamada “Latiners”, la cual maneja con uno de sus primos, con quienes son las caras del contenido que allí se publica y con el que muchos se sienten identificados.

Estudió en el Colegio de la UPB y cuando terminó su bachillerato decidió estudiar negocios internacionales, sin embargo, su pasión por la música y el deporte hicieron que tomara este camino.

De la mano de las redes sociales, Duque se fue formado como músico y explorando su talento, logrando que desde hace dos años sacará su primer sencillo musical oficial en YouTube titulado “Tu Amigo” y logrando colaboraciones con personajes como la también influenciadora y cantante Daniela Legarda.

A partir de allí continuó enfocando sus esfuerzos en las redes sociales, donde tuvo gran acogida y en nueva música, fortaleciendo su carrera como cantante.

Su más reciente canción se llama “X Ti Lo Digo”, la cual le dedicó a la actriz, según dejó ver en su cuenta de Instagram.

"Me enteré que estás solita, una así de chimbi**", "es lo que mi vida necesita el tiempo corre y no puedo esperar porque yo sé que te pueden robar, estoy loco por ti lo digo, hablo mucho de ti conmigo, tú eres mi 11 24/7, no importa el pasado, te quiero en presente”, reza una parte de la canción.