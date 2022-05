Koral Costa responde a quienes aseguran que se divorció

La polémica cantante e influencer colombiana, Koral Costa, quien recientemente mostró los biopolímeros de sus labios que se le bajaron al mentón, subió unas historias a su Instagram en las que aclaró si su relación con el actor Omar Murillo se había acabado o no.

Y es que la influencer, al parecer, ha recibido muchos comentarios de parte de los internautas en redes sociales que aseguran que ella cambió al actor por otro hombre.

“Personas que me han escrito que por qué dejé a mi esposo que por qué soy así… yo no he dejado a mi esposo, no sé de dónde sacaron esa información, yo no lo he dejado. Estaban diciendo que yo me había separado porque yo tenía otro novio, que porque yo me había conseguido otro hombre. Yo no me separado de mi esposo, no lo he dejado por otro hombre y aquí les va la foto de que es verdad lo que les digo, hoy estamos entrenando aquí juntos” explicó la también cantante.