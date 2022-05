Koral Costa revela que no se cree capaz de decirle a alguien que le gusta

En su cuenta de Instagram con más de 430 mil likes, la cantante y esposa del actor Omar Murillo, Koral Costa, publicó un video en donde explica que para ella es muy difícil ‘lanzarse’ y decirle a un hombre que le gusta.

Además, Koral, quien recientemente reveló que los biopolímeros de sus labios se le están bajando al mentón, también les pregunta a sus seguidores si para ellos sí es fácil hacer este tipo de declaraciones románticas.

“Mi amorsh. Yo no sé si usted se avienta o no se avienta, yo no sé si yo sería capaz. Pero, si a usted le gusta alguien, ¿Usted es capaz de decírselo en su rostro, en su cara frentiao’, frentiao’: usted me gusta o no? Pues yo no sé mi amorsh si yo sería capaz, hasta dónde me llegaría la gustariña a mí pa’ yo decirle a un man: usted me gusta, pero yo no sé ¿Quiénes más son capaces? Cuenten a ver, digan a ver, chismoséenme, cuenten el bochinche completo” dice la también influencer en su video.