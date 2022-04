Koral Costa mostró los biopolímeros de sus labios que se están bajando al mentón

La cantante de música popular, influencer y esposa del actor Omar Murillo, Koral Costa, también conocida como Koral la Diva, grabó un video para sus rede sociales en donde les mostró a sus seguidores que algunos biopolímeros que se puso en sus labios, se le bajaron al mentón.

En el video, ella les dice a los internautas que no le gusta ocultarles nada a ellos y que sabe que la han regañado y señalado por la cantidad de procedimientos que se ha realizado.

“Ustedes saben que yo a ustedes todo se los cuento. Me han regañado, me han dicho: ‘hasta cuándo te vas a operar’ y hoy les voy a contar… han sido tantas cosas que no me han permitido operarme, pero aparte de eso, sí, ha sido mi necedad y se los voy a reconocer, ha sido mi necedad porque me ha dado susto verme una cortada, no sé” dijo la influencer en su video.

Koral mostró las afectaciones en su montón

La cantante mostró la bola que tiene en su montón y dijo que no se ha hecho una cirugía para solucionar esta situación porque le da miedo verse una cortada en el rostro. Además, les advirtió a sus seguidoras que antes de ponerle algo a su cuerpo, revisen muy bien.

“Les voy a contar, miren, hoy es un día… los biopolímeros no me molestaban hace… les voy a hablar de hace tres, cuatro meses no me molestaban si es que no es más. Y hoy les voy a mostrar cómo se me corrió, miren esto, la pelota que tengo es impresionante, tiene hasta una incisión pequeñita, miren esto es un montón […] eso es una bola miren, ella se mueve y sentirla es peor, eso es una bola y yo les voy a reconocer: yo no lo he hecho y tengo a la persona más profesional para hacerlo que es la persona que si Dios quiere me va a hacer mi cirugía”.

En la descripción de su post, Koral recalcó el consejo que les dio a sus seguidoras y dijo que las personas que la quieren le han insistido mucho en que se opere.

“No cometan mi mismo error, pero ya he reflexionado tanto no ha sido una decisión fácil pero no saben cómo las personas que me rodean me insisten todos los días que lo haga que no tenga miedo solo las personas que me conocen saben el miedo que he sentido” escribió.

