Katerin Peláez habla de lo difícil que es criar dos hijos tan cercanos en edad

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón de seguidores, la empresaria y creadora de contenido colombiana, Katerin Peláez, explicó a sus seguidores cómo ha sido la crianza de dos niños que tuvo tan seguidos.

La influencer subió varias fotos de sus dos hijos que enamoró a más de uno y, en la descripción del post, les preguntó a sus seguidores cuál creen que es la diferencia de edad ideal entre los hermanos.

Las fotos fueron publicadas hace menos de 24 horas y ya cuentan con más de 7.300 likes y varios comentarios en los que los seguidores no sólo le contestan su pregunta, sino que hablan de lo hermosos que son sus hijos y de las anécdotas que tienen con sus hijos y sus hermanos.

“A mí todo el mundo me dice, si esperas mucho es volver a empezar. Pero es cuándo DIOS lo permita y también yo me sienta bien. Mi bebe tiene 7 años y me he disfrutado cada momento suyo que por eso no he querido un hermanito por ahora. Aunque ya me está entrando la dicha” escribió una de sus seguidoras.