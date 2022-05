Luly Bossa llena de piropos a sus seguidores

La talentosa y bella actriz colombiana, Luly Bossa, quien recientemente reveló su rutina de ejercicios para marcar su espalda, publicó un video en sus redes sociales con la intención de halagar a todos sus seguidores.

En el video, Luly les brinda a los internautas una serie de piropos que muchos quisieran escuchar, pues considera que es importante amarse tal y como somos y subirnos el ánimo.

“Cómo estás de linda, Ah ay esa camisa te queda espectacular. Óyeme, esa calva, esa calva está cada día más brillante y linda. Tienes la piel súper bacana. Te has adelgazado, ¿verdad? No, no, no, no, no ¿Por qué esa cara? Ay no, no, no, no, por favor, no vengas otra vez a decir que estás inmunda ¿Por qué tenemos ese berraco complejo las mujeres de decirnos, y en general todos los seres humanos porque los hombres también, que uno les hecha un piropo y dicen ‘no, amanecí inmunda, mira esa celulitis, estoy hedionda, mira esa vaina como se me mueve el cuero, no, hoy es un pésimo día, el pelo es una desgracia, hoy no hay nada bueno […]?” dice la artista colombiana en su video.