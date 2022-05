Kika Nieto reveló detalles que pocos conocían sobre su relación

La creadora de contenido Kika Nieto habilitó en las últimas horas la famosa dinámica de preguntas, donde sorpresivamente reveló detalles de su relación que pocos conocían, pese a las constantes interacciones que tiene con sus millones de seguidores tanto en Instagram como en YouTube.

Una de las confesiones se dio, luego que una seguidora le preguntara si consideraba mal, que ella le pidiero a a su actual pareja que dejara de seguir a su ex de Instagram, ya que lo había comenzado a hacer recientemente.

Creo que esta respuesta puede ser polémica porque todos pensamos muy diferente y lo que yo creo es que no está mal que lo pidas, lo que está mal es que de pronto para tu pareja sea más importante tener en su Instagram a su ex, que valorar tu tranquilidad...y yo puedo hablar desde mi experiencia personal, porque yo también fui ex y yo también tuve un ex y yo también me dije a mi misma "ay no pasa nada, terminamos super bien, yo lo quise mucho, podemos ser amigos" y mentiras, yo lo veía y me daba de todo y volvímos y me casé

Sus palabras no quedaron ahí y reveló que ella de manera involuntaria no sigue a sus ex novios, porque no le interesa, pero aclaró que si en algún momento su esposo le hubiese pedido que los dejara de seguir, porque le genera alguna intranquilidad, ella lo hubiera hecho o lo haría con todo el gusto, porque para ella lo más importante es él y su pasado ya no le importa.

Otras confesiones de Kika Nieto

La instagramer también confesó que es "Sapisexual" y es que le gusta una persona que sepa para donde va, enfocada, intelectual, que tenga dominio propio y carácter. Aprovechó para contar que se va este fin de semana para Cancún a celebrar el cumpleaños de su pareja y que se quedarán una semana.

También recordó que su familia está conformada no solo por Santiago y ella, sino por nueve integrantes más entre caninos y perrunos "esto se salió de control, no me reconozco".

Culminó su dinámica, hablando sobre los bipolaridades emocionales que vive en tiempos de su vida y reitera que esto es normal y que en vez de preocuparse, busca ocuparse y que por ello, está inscrita en cursos y diferentes talleres. Prometió, que cuando sienta que puede controlar más el tema, hará Reels para ayudar a su comunidad.

