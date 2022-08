Karol G reveló qué le duele de las críticas y el significado de “Gatúbela”

La cantante Karol G respondió si todavía le afectan los comentarios negativos que le dejan algunos internautas en redes sociales.

Según señaló, ya aprendió a convivir con los haters, pero sí le duelen aquellos que se empeñan en querer hacerle daño, más por cómo ellos viven su vida.

“A mí que me duela si me veo bien o mal, ese tipo de cosas no, lo que me duele es encontrar personas que en serio se empeñan demasiado a hacer comentarios negativos, entonces yo digo qué tanto una persona se empeña en comentar tantas cosas negativas de alguien y siento que no tiene una vida o algo y me siento como triste de su frustración.

Si la gente supiera que cuando uno vibra chima** uno es feliz, uno se da la mala vida uno o uno se da la buena vida uno, por eso yo celebro todo lo mío porque si no me lo celebro yo no me lo va a celebrar nadie y yo de todo lo mío hago literal una fiesta, un escándalo, un todo y si el día de mañana se me acabaron los días de vida, me los disfruté horrible, entonces ese me parece muy triste verlos en las personas y que uno no pueda cambiar eso, pero de ahí a que me afecten demasiado, ya no (…) me molestaban mucho y me dolía mucho lo que decía la gente”, expresó en entrevista con el programa internacional Molusco TV.