Ya no planea tener 5 hijos, Karol G habló sobre si quiere ser madre

La cantante Karol G se sinceró sobre sus deseos de ser madre luego de que en reiteradas ocasiones señalara que tener una familia ha sido uno de sus grandes sueños.

En entrevista con el programa internacional Molusco TV este decidió interrogarla sobre la noticia de que su hermana Verónica Giraldo está esperando su primer bebé, que será una niña, a quien llamarán Sofía y con quien convertirán a la cantante en tía.

En marco a ello, la cuestionaron sobre si deseo por convertirse en madre seguía siendo igual o si ya tiene otros planes en su vida, detallando que por el momento está un poco confusa al respecto.

“A mí me encantaría, yo siempre he dicho que mi familia es una chim** y somo muy unidos, no solo como mis hermanas, sino mis primos, tíos, todo, pero no sé, me encantaría, pero tan raro que está el mundo ¿no? Vamos a ver, lo que Diosito quiera pa’ mí (…) yo sería feliz, a mí me encantan los niños, yo me derrito, pero vamos a ver”, señaló.