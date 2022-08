Karol G se sinceró y reveló el significado de su pelo rojo

La cantante Karol G contó por qué decidió cambiarse el color de su pelo azul, con el que cautivó a millones de fanáticos, al color rojo.

Según detalló desde que terminó su gira por Estados Unidos de “Bichota Tour” en febrero quería cambiar su tono de pelo, pues ya no se sentía bien con su pelo azul y quería un cambio, pues se sentía otra, específicamente tinturarse el pelo de rojo, señaló en entrevista con Molusco TV.

Sin embargo, a su equipo de trabajo no le pareció que era un buen momento para hacerlo, por lo que, le plantearon que lo hiciera una vez terminar su gira, la cual concluyó en Latinoamérica.

Confesó que desde hace mucho venía anunciándoles a sus seguidores su cambio de color de pelo, pero muchos no se dieron cuenta de ellos.

El primero que realizó fue cuando se tomó unas fotografías ligera de ropa en un río, donde señaló que parecía una sirena, continuó con los crocs bajo su imagen de color rojo, la portada del Bichota Tour era toda roja, entre otros detalles.

“Lo anuncié, pero no me decidía a hacerlo, pero en algún momento dije se acaba el tour y se va mi pelo azul porque en serio ya lo quiero cambiar y tampoco quiero que mi carrera dependa de un color de pelo. Si el día de mañana va a ser un riesgo horrible yo lo quiero tomar ya porque no lo quiero tener más así” , señaló.

Destacó que su equipo de trabajo no se dio cuenta cuando se cambió el color de pelo, sino cuando los llamó a todos por videollamada.

“En mi vida he tenido el pelo verde, violeta, rosado, azul oscuro, rubio, negro, café, pero nunca rojo. Me puse a buscar el significado del rojo y es todo, habla de evolución, pasión, crecimiento, es el color de ave fénix que resurge de las cenizas, es un color que tiene unos significados increíbles (…) yo me puse el pelo y me siento más madurita”, señaló.