¿Enemigas? Juliana Calderón se sinceró sobre su relación con Yina

La empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió en los últimos días a sus millones de seguidores al hacer públicos los supuestos problemas de alcoholismo que estaría atravezando su hermana Juliana Calderón, quien duró varios días fuera de la ciduad, no por trabajo como ella dijo, sino por estar bebiendo en la camioneta.

Tras esto, la ola de críticas para la empresaria de productos capilares no se hizo esperar, y la estaban tildando de "irresponsable" y "mentirosa". Esto la motivó a defenderse y dejar claro, que Yina había mentido y con esto, dieron inicio a una nueva polémica pública y familiar, ya que Yina muy a su estilo, lanzó fuertes palabras contra Juliana, asegurando que "ya no es mi hermana, es mi enemiga". Además, le recordó que de no haber sido por ella y la oportunidad que le dio el Canal RCN con Protagonistas de Nuestra Tele, nadie sabría de ellas.

Tras varias horas de silencio, Juliana reapareció muy conmovida en sus redes personales, para dejar claro que pese a las fuertes palabras de su hermana, ella siempre la amará y le estará agradecida porque ella fue quien le enseñó a abrirse camino como empresaria y en redes. Pero, ¿cómo está su relación actualmente?

Juliana Calderón sobre su relación con Yina Calderón

Tras varias semanas desde esta polémica, muchos creyeron que la relación entre ambas ya había vuelto a su normalidad, ya que siempre se han caracterizado por ser unas hermanas que no tiene problema en decirse las cosas de amnera directa, pero al mismo tiempo son muy unidas.

Sin embargo, para sorpresa de muchos esta vez no fue así y su relación sigue fracturada desde aquella pelea y al parecer, no hay pistas de que se arreglen por lo menos a corto plazo, ya que según lo afirmó Juliana en su más reciente dinámica de preguntas, cada uno eligió hacer las cosas por su propio camino y dejar la relación como esta.