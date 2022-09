Juliana Calderón inventó cumpleaños de su hermana para comer gratis

La empresaria de keratinas Juliana Calderón generó debate en las plataformas sociales, tras hacer pública una de las bromas que le hizo a su hermana Claudia en un reconocido restaurante en Bogotá, donde inventó que estaba de cumpleaños para que el establecimiento le diera el icónico postre gratis, además del festejo que tiene organizado para quienes realmente celebran allí su nueva vuelta al sol.

Puedes leer: Juliana Calderón revolucionó las redes al mostrar su radical cambio físico

Al hacerlo, el establecimiento llevó a cabo el homenaje para la supuesta cumpleañera, mientras ambas se reían de lo que estaba sucediendo, no por la mentira, pero sí por el momento incómodo que también estaba pasando a Claudia a raíz de la broma que le jugó Juliana.

"Vengan, imagínense que me inventé que Claudia estaba de cumpleaños para que le cantaran y ya vienen disque a cantarle el cumpleaños, bueno, ya le vienen a cantar a Claudia el cumpleaños, aquí ya se están preparando vea, esooo..."

Fue cuestión de minutos para que internautas y diversas páginas de entretenimiento digital replicaran la noticia, diviendo posturas frente al comportamiento de la también creadora de contenido, para con el establecimiento de comidas, que usó sus recursos y empleados.

Te puede interesar: El crudo mensaje de Natasha Klauss tras caso de Jessica Cediel

Así reaccionaron los internautas tras broma de Juliana Calderón

"Es mejor que para ese servicio de cumpleaños pidan el documento de la persona ...de verdad que muy mal gusto hacer eso ", "Nos sorprende?? No, no nos sorprende ya lo habian hecho antes y de pesimo gusto con el personal que alli trabaja", "Pues están acostumbradas a aprovecharse de la gente común no es sorpresa", "Pensé que iban a decir eh eh epa Colombia", "Pero eso acostumbra mucha gente, decir que están de cumple para tener postres gratis. No está bien" y "Muy inmadura, una falta de respeto para el personal de ese restaurante, vieja sin oficio", fueron algunos de los comentarios.

Otros por su parte, también aprovecharon el post para defender la postura de las hermanas Calderón, asegurando que solo las atacan porque son ellas, pero que es normal que entre hermanas o amigas que hagan este tipo de bromas.

Recordemos que recientemente la joven también ha sido tendencia por el radical cambio físico que ha tenido, luego de haberse sometido a un procedimiento estético para reducir esos kilitos de más.

Te puede interesar: Andy Rivera no aguantó las críticas tras dedicatoria para Lina y así respondió