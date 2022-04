Juliana Calderón revivió fotos de sus 15 años y así reaccionó Yina

La empresaria Juliana Calderón sorprendió a sus miles de seguidores al revivir viejas fotografías de su celebración de 15 años.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 620 mil seguidores, la joven compartió un carrusel con varias instantáneas de dicha celebración.

En las imágenes se ve luciendo un vestido corto y ajustado de color fucsia con su pelo suelto y ondulado.

Allí se ven celebrando un año más de vida de Juliana desde su casa, todos posando desde la sala de la vivienda.

También se pueden ver a varios de los invitados y a ella posando con varios miembros de su familia, como sus papás y sus hermanas.

En una de ellas, se puede ver cómo se veía Yina Calderón antes de lograr reconocimiento nacional, luciendo un poco más subida de peso y con su pelo rubio.

Anticipándose a las posibles críticas que le dejarían sus seguidores, la joven aclaró que, pese a que en ese momento no gozaban con los privilegios que hoy tienen, eran también muy felices.

“Antes de que digan o comenten cosas negativas, quiero que sepan que así tuviéramos poco éramos muy felices y nos amábamos mucho y todo sigue intacto”, escribió en la descripción de la publicación.

Asimismo, aprovechó para hacerle promoción a su emprendimiento y detallar lo mucho que ha cambiado el aspecto de su pelo.

“Mi cabello ha sido alborotado y ahora quedó liso con mi keratina”, agregó.

Tras su revelación logró miles de “me gusta” y varios comentarios donde la llenaron de halagos.

“Qué bonito es ver que Dios tiene un destino y una vida diferente a que llevamos, me alegro mucho por cada una de ustedes, que la vida les haya cambiado”, “te vía muy linda sin tanta cosa”, “hermosas, siempre le he admirado su humildad”, “nada como el amor de familia”, “siempre ha sido muy linda”, “siempre has sido hermosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Yina no tardó en reaccionar y por medio de sus historias en la misma red social compartió otra fotografía de su hermana en el colegio, con la que señaló que no era de las más disciplinadas.

“Del barrio nene, ella era la del colegio la de ¿cómo fue?. Los 15 de Juliana, yo era mona y además no tenía cuello”, añadió.

Asimismo, añadió la de su hermana con su mamá y con humor mencionó cuando esta a veces comenta que no se ha intervenido.

“Mi mamá dice que no tiene cirugías y yo la sapeo”, señaló.

