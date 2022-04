Juliana Calderón habló sobre los problemas de adicción que sufrió

La creadora de contenido y empresaria Juliana Calderón ha estado en los últimos días en boca de millones de internautas, luego que su hermana, la también empresaria Yina Calderón, revelara abiertamente en sus historias de Instagram, los problemas de adicción a las drogas que sufrió Juliana en el pasado y que la llevaron incluso, a estar internada en un centro de rehabilitación.

Sus palabras no quedaron ahí y expresó que contaba la experiencia de su hermana, no con el ánimo de alborotar el avíspero, sino para servirle de ejemplo a miles de personas que quizás están pasando por alguna adicción y que puedan comprender que todo se puede superar.

Tras los comentarios malintencionados de varios internautas, la también influencer decidió romper su silencio y hablar de manera directa frente al tema, que para ella ya es un pasado superado que hoy, le recuerda lo fuerte que fue para salir de ese mundo.

"Vi todos los mensajes que ustedes me habían enviado por la publicación de ayer y la mayoría de gente me dice que si es que no me da pena decir que estuve en el mundo de las drogas, pues la verdad no me da pena decirlo, porque ya salí de eso, estuviera ahí, si me daría un poquito de vergüenza, pero yo ya salí de eso y yo digo, el que sale de las drogas es una persona muy fuerte", expresó.