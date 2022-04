Yina Calderón compartió la reflexión que le dejó su viaje a Cuba

La empresaria Yina Calderón compartió con sus miles de fanáticos la reflexión que le dejó su reciente viaje a Cuba.

Te puede interesar: Confunden a Yina Calderón con una “mula” en aeropuerto de Cuba

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde supera los 600 mil seguidores, la joven contó cómo le pareció dicho país y lo que pudo percibir de cómo viven los ciudadanos allí.

“Es una isla con un paisaje hermoso tienen todo para ser gigantes, tiene unas playas increíbles, tiene un clima increíble, la calidad de personas que hay allá es una chim**, todos son súper buena gente, amables, quieren mucho a los colombianos, pero son personas viviendo por vivir, no los dejan tener metas, sueños, comprar nada, adquirir propiedades, carros, bicicletas, no hay carros modernos, no pueden comer carne el salario es de 15 dólares al mes, 20 por máximo, la realidad es demasiado cruel", expresó.