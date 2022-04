Juliana Calderón se cansó y respondió a comentarios negativos

Juliana Calderón, la hermana menor de Yina, quiso realizar una dinámica a través de las redes sociales para charlar con sus seguidores mientras trabajaba. Sin embargo, se encontró con varios comentarios no deseados por parte de su haters.

Te puede interesar: Juliana Calderón habló sobre los problemas de adicción que sufrió

Aunque las hermanas Calderón suelen hacer caso omiso a este tipo de comentarios, en esta ocasión Juliana decidió confrontarlos.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria de Keratinas decidió activar la herramienta de preguntas, para entretener a sus seguidores y así permitirles conocer un poco más de su vida personal.

Aunque Juliana recibió un par de preguntas amigables, quiso también contestarle a las personas que estaban dejando malos comentarios. De hecho, aprovechó uno de ellos para contar una anécdota de su nacimiento.

Por otro lado, otro de los comentarios que Juliana respondió estuvo relacionado a su nivel de madures, pues en él le pedían que dejara de ser ridícula y madurara. Ante esto, la joven manifestó que “bueno, tener 24 años con una empresa formada. Casi abogada. Tener una estabilidad emocional con mi familia, con mi pareja, con todo mi circulo para mí es madurar, no sé para ustedes qué es madurar”.

La joven empresaria aprovechó este momento para darle un consejo a sus seguidores para que tuvieran éxito en sus emprendimientos.

“Les voy a dar un consejo, cuando ustedes vayan a crecer con algo. Saquen algo bueno, porque si ustedes sacan un producto malo no le van a seguir comprando, pero si usted saca algo bueno, eso va el voz a voz, la llamada, te van a empezar a comprar más”.

También aprovechó el momento para acabar con los rumores sobre su relación fallida, pues uno de sus seguidores le preguntó sobre el por qué su pareja no la presumía y hasta subía fotos con otra mujer.

“Nuestro amor es tan perfecto que no necesitamos publicarnos en redes sociales”, fue la respuesta a la pregunta.

JULIANA CALDERÓN TAMBIÉN RESPONDIÓ COMENTARIOS POSITIVOS

Para pasar la página y hacer el momento más ameno, la vendedora de Keratinas decidió responder comentarios más positivos, siendo uno de esto sobre la supuesta invitación a la boda entre la creadora de contenido Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

“¿Al fin las invitaron o no a la boda de la Valdiri?”, fue la pregunta que recibió a lo que Calderón respondió que: “Obvio bebés, no se acuerdan que yo les mostré la invitación. Como nos llegó de hermosa, preciosa. Obvio. No mentiras, no, no nos invitaron, ni nos van a invitar, ni nada hijos. No lo mandamos como no es”.

No dejes de leer: Juliana y Yina Calderón presumieron supuesta invitación a boda de Valdiri