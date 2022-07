El rudo mensaje de Lina Tejeiro a quienes no quieren verla feliz

Lina Tejeiro se encuentra disfrutando de su relación con Juan Duque, con quien últimamente se muestra muy feliz en las redes sociales, aunque parece que también ha sido el foco de las críticas de parte de algunos internautas que incluso le pidieron que “saliera del armario”, debido a una publicación que ella realizó.

Y es que, aunque son muchos los mensajes positivos que la actriz llanera recibe en las publicaciones que ella realiza a través de su cuenta oficial de Instagram o de Twitter, pues muchos afirman que “el amor le sienta”, que se ve más feliz y le desean que le vaya muy bien en la relación, al parecer otros aprovechan para lanzarle críticas, a través del cajón de comentarios porque consideran que ella ya está publicando muchas cosas de su relación o cómo ella se siente por su noviazgo.

La ruda respuesta de Lina Tejeiro a sus críticos

Por eso en su cuenta oficial de Twitter, Lina Tejeiro escribió un duro mensaje para los internautas en el que les dijo que a ella no le importa si las personas no soportan verla feliz y que ella no se va a disculpar “por existir”.

“Me importa un c&/% que no soporten verme feliz eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir”, escribió la actriz en el tuit.

Los internautas siguieron con las críticas

Por supuesto este tuit fue motivo de debate en las redes sociales, pues en muy pocas horas recibió más de 33 mil likes, pero también recibió decenas de comentarios de los internautas que citaron su tuit y le escribieron cientos de mensajes en donde la mayoría decía que a ellos no les importaba mucho su noviazgo pero que en Twitter salían sus publicaciones de forma permanente y hasta Twitter le sugieres sus tuits, debido a la cantidad de veces que ella escribe sobre su relación, además destacaron que ella solo le presta atención a los mensajes negativos y no a los positivos.

“Bravo, Lina. A nosotros también nos importa un c/%$ que tengas novio, pero te estás poniendo tan pesada con el tema que hasta sales como spam”, “Lina, mamasita, al tomarte el tiempo para escribir ese twit te está importando lo que la gente piense o diga, simplemente no respondas a nada y punto, yo muchas veces te he escrito cosas lindas, por interno y nunca me has respondido, entonces porqué lo malo si?”, “No sé por qué Twitter me sugiere su cuenta, pero aprovecho para decirle que a mí me importa un c%$# también lo que pase con usted”, “Las enemigas imaginarias no pasan de moda, pasamos de “tU EnBidiA aLiMenTa Mi eGo” a Lina Tejeiro Moment”, fueron algunos de los mensajes que recibió Lina Tejeiro.

