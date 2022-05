Jessica Cediel conmociona con video al natural

En su cuenta de Instagram con más de 9 millones 200 mil seguidores, la modelo y presentadora colombiana subió un video que muestra lo bella que es sin filtros y en el que destacan, definitivamente, sus curvas.

Y es que Jessica, quien recientemente respondió a las críticas por sus fotos, no dudó en mostrar lo esbelta que está usando un bikini negro que lucía con toda la actitud.

En la descripción de su post, Cediel explicó que subió el video sin filtros por algunos comentarios negativos que recibió. Además, les pidió a los internautas que se escandalizan por salir en bikini que no le dieran mucha importancia a ello.

“Bueno… como algun@s dijeron que me veía rara, que, si me había operado la cara, que parecía drogada, brava, y demás en el vídeo anterior por el filtro aquí les dejo uno natural SIN filtro! ¡Porque USTEDES MANDAN! Y este es sólo un vídeo en vestido de baño, algo normal. ¡Así que los que se escandalizan pues… no se escandalicen! ¡No estoy haciendo nada que alguna otra celebridad, modelo, actriz o mujer normal no haya hecho ya! Hágame el favor y le da like de nuevo y repite el comentario. ¡Besos!