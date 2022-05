Jessica Cediel rompió en llanto con sus seguidores, ¿por qué?

La presentadora Jessica Cediel, es una de las mujeres más admiradas y seguidas de Colombia por su talento, belleza y la innegable sensualidad que derrocha en cada uno de sus post. Además, porque es una de las creadoras de contenido que mayoir interacción tiene con su comunidad de seguidores, frente a temas laborales e incluso bastante personales.

Otra de las caracterísitcas que más definen a la bogotana es su profunda devoción por Dios y por lo que este ha hecho en su vida y por ello, constantemente aprovecha sus redes para agradecerle y motivar a sus seguidores a que confien en el y en sus propóstios.

Como muestra de ello está su más reciente ráfaga de historias donde rompió en llanto tras relatar un tema que tocó profundamente su corazón y su alma. Antes de narrarlo, quiso aclararle a quienes la critican, que si muchas veces aprovecha sus redes personales para compartir contenidos vacíos, por qué no puede aprovecharlos para transmitir mensajes de amor y valor.

Estoy haciendo una historia porque estoy llorando y habrá gente que dirá "tan ridícula", por qué se graba llorando, me grabo llorando porque vale la pena, si les comparto estupideces porque no me voy a grabar llorando por algo que literalmente toca mi corazón y mi alma...acabo de caer en cuenta que hoy Dios me ha hablado de todas las formas, expresó.