Jessica Cediel responde a crítica por sus "fotos de bajo presupuesto"

Es normal que la talentosa Jessica Cediel, a través de sus redes sociales, donde tiene más de nueve millones de seguidores, suela compartir muchos videos de sus proyectos, sus sesiones fotográficas y las fotos caseras en las que ella muestran sus mejores ángulos, utilizando llamativos atuendos y poniendo a suspirar a más de uno.

Sin embargo, parece que no a todos los internautas les gustan las fotografías que sube Jessica Cediel a sus redes, o por lo menos eso fue lo que manifestó la actriz bogotana en sus historias de Instagram en donde reveló que cuando tuvo tiempo de revisar los comentarios de su más reciente post, ella encontró muchos comentarios positivos y otros negativos, pero que hubo uno que le llamó mucho la atención y lo calificó como “La perla del oriente”.

Con una sonrisa en el rostro, la actriz bogotana reveló que un seguidor le preguntó "¿por qué ella se tomaba fotografías de bajo presupuesto?” y ella aprovechó para responder afirmando que ese comentario le había causado mucha risa y se preguntó por qué hay gente que se fija en eso, aunque entiende que muchas celebridades contratan luces y fotógrafos pero que ella hasta el momento no lo ha necesitado.

“Yo soy una niña normal y mis fotos son normales, claro, entiendo que hoy en día hay gente que contrata su fotógrafo y si videógrafo y van y hacen y viajan y cubren todo como las grandes celebridades, pero yo hasta el momento no lo he necesitado”, respondió Jessica Cediel.

Posteriormente reveló que eso no quiere decir que de pronto más adelante sus fotos de las redes sean más producidas, pero que a ella hasta el momento le ha gustado mucho los resultados de las instantáneas que se toma, sin necesidad de tener muchos elementos fotográficos.

“Siento que, sin producción, sin luz, sin maquillaje, sin vestuario, sin peluca ni nada, me veo linda o por lo menos a mí me gusta, de hecho, les confieso que aquí en Colombia no tengo aro de luz, todas las fotos que ustedes ven yo las hago con la luz natural, todas las fotos y videos me las tomo con la luz de la ventana”, detalló.