Jessica Cediel deslumbra con video de sesión de fotos

En su cuenta de Instagram con más de 9 millones 200 mil seguidores, la modelo y presentadora colombiana Jessica Cediel enamoró a sus seguidores con un video suyo posando para una sesión de fotos con lencería sensual de color negro.

Y es que el video no sólo tiene el toque sensual que siempre caracteriza a Jessica, sino que tiene una pizca jocosa con un incidente sufrido por la modelo durante una de sus poses.

En la descripción del post, Cediel muestra que tiene una gran capacidad de reírse de sí misma.

“Jessica siendo Jessica. ¡Cosas que pasan! No se preocupen que la te… estaba tapada. ¡Amo lo que hago! ¡Estos son vídeos crudos que me encontré hoy en mi cel! Se los quería compartir porque ustedes son muy lind@s” escribió la hermosa colombiana.

El video fue publicado hace menos de tres horas y ya cuenta con más de 100 mil likes y 150 comentarios en los que sus seguidores le envían palabras de admiración tanto por su belleza física como por su forma de ser.

“Dios mío Jessi me vas a parar el corazón. No te cambio por nada eres única hermosa. Te queda super lindo el negro” escribió uno de sus fans.

“Uy DIOS mío… Jessica te ves tan fascinante en mallas!!! yo he visto Mujeres en la vida, pero ninguna que me produzca… lo que SÓLO TU me produces. Me encantas Mi amor y hablo sin ‘morbo’ Mamacita, ¡un abrazo y un Besote! q sensualidad, eres ESPECTACULAR”.