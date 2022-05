Jessica Cediel cautiva en las redes con atractivo video

Jessica Cediel recientemente preocupó a sus millones de seguidores por su estado de salud, pues en las historias de su cuenta oficial en Instagram contó que tuvo varias hemorragias nasales que la obligaron a ir por urgencias a un centro médico.

Luego la hermosa modelo y presentadora manifestó que la emergencia había sido superada y que ya estaba mucho mejor en casa. Además, agradeció a quienes estuvieron pendientes y preguntando por su estado por medio de las redes sociales.

En Instagram, Cediel además contó una de las estrategias que usa para mantener un estilo de vida saludable. La guapísima modelo recurrió a un video, donde presume sus curvas, para manifestar los beneficios que le ha traído el jugo verde en su cuerpo.

En el clip, animado con la canción ‘Borracha’ de Felix Klain y Ovy on the Drums, Jessica alardeó sus mejores ángulos al usar un crop top de encaje negro, un pantalón deportivo y un gorro del mismo color. Además, la modelo llamó la atención también al lucir su belleza sin una gota de maquillaje.

Cediel recogió miles de reacciones rápidamente de sus millones de enamorados, quienes aprovecharon una vez más para elogiar su innegable atractivo físico. También hubo quienes compartieron sus recetas para un delicioso y nutritivo jugo verde.

Jessica Cediel, por medio de las historias, respondió algunas dudas que surgieron a partir de su emergencia médica. Allí, la presentadora confesó que desde muy pequeña sufre de hemorragias nasales. De hecho, en algún momento de su vida la tuvieron que cauterizar para controlar las hemorragias.

Jessica, quien se encuentra en Bogotá, dijo que tuvo una gripa muy fuerte y el clima de la capital colombiana no le ayudó. Por recomendaciones médicas no debía sonarse y, aunque resistió varios días, terminó haciéndole. Esto llevo a nuevas hemorragias y su ida a urgencias.

“Me dio una gripa impresionante. Yo desde chiquita sufro de hemorragia nasal, de hecho, cuando estaba pequeña me tuvieron que cauterizar y demás y se me venía de vez en cuando, pero no tan fuerte, yo creo que por la congestión de la gripa y este clima tan loco que hay en Bogotá, el jueves en el lapso de una hora y media se me vino la sangre por la nariz, tres veces”, dijo Cediel.