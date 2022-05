"Volví a la vida": Jessica Cediel tras superar su complicación de salud

Hace dos días Jessica Cediel preocupó a los más de nueve millones de seguidores que ella tiene en su cuenta oficial de Instagram al publicar varias historias en las que reveló que sufrió tres hemorragias nasales que obligaron a que ella tuviera que ir de urgencia a un hospital, por fortuna la emergencia fue superada y Jessica Cediel reveló más adelante que ya se encontraba mejor.

Sin embargo, las dudas de lo que le pasó exactamente a ella, estaban presentes entre los internautas, que, al parecer, a través de mensajes le preguntaban a la modelo bogotana por su estado de salud y por las complicaciones que había sufrido.

Y este viernes, la talentosa modelo decidió las preguntas de sus seguidores ya que a través de sus historias reveló que “volvió a la vida”, agradeció por los mensajes de amor y de cariño que le enviaron a través de las redes sociales y posteriormente reveló que desde que ella era niña sufría de hemorragias nasales tan graves que en algún momento le tuvieron que cauterizar y se le venía la sangre por la nariz, de vez en cuando.

Sin embargo, por estos días “le dio una gripa impresionante” y esto, sumado a las variaciones del clima de Bogotá, provocó que ella sufriera tres hemorragias nasales complicadas, detallando que eran “chorros de sangre”.

“Me dio una gripa impresionante, yo desde chiquita sufro de hemorragia nasal, de hecho, cuando estaba pequeña me tuvieron que cauterizar y demás y se me venía de vez en cuando, pero no tan fuerte, yo creo que por la congestión de la gripa y este clima tan loco que hay en Bogotá, el jueves en el lapso de una hora y media se me vino la sangre por la nariz, tres veces”, reveló Cediel.

Luego decidió ir al hospital y el médico le recomendó que pese a la congestión nasal que tenía, no se debía sonar, así que estos días ella ha tenido que aguantarse las ganas de sonarse.

“Me dijo el doctor que no me sonara en cuatro días, así que todos estos días he estado chupando moco, tragando moco lo más de lindo, porque no me he podido sonar”, dijo Jessica Cediel.