Jessica Cediel revela impactantes imágenes de su cirugía por biopolímeros

En los famosos jueves de TBT, en las redes sociales, los internautas y las celebridades aprovechan para subir fotografías de videos y fotos de momentos alegres que vivieron en el pasado, y aunque normalmente Jessica Cediel también muestra sus grandes recuerdos en esta ocasión recordó uno de los momentos más complicados de su vida, la cirugía de extracción de biopolímeros a la que tuvo que someterse.

La intervención quirúrgica se realizó en el 2020 y en ella los médicos le extrajeron los biopolímeros que le habían inyectado a la modelo bogotana en una cirugía estética que ella se realizó hace 13 años y que con el tiempo comenzó a afectar su salud.

En ese momento, ella reveló con un crudo video, las consecuencias de inyectarse esta tóxica sustancia y mostró parte de la cirugía que le realizaron para extraerle los biopolímeros de sus glúteos.

Pero ahora, más de dos años después, nuevamente Jessica Cediel revivió parte de ese duro procedimiento, pues en su cuenta oficial de Instagram y aprovechando el TBT de esta semana, publicó un video corto con imágenes impactantes de ese duro momento.

En el video se ve el preciso momento en el que, tras una incisión, el médico y un asistente abren uno de los glúteos de la modelo, para que luego con unas pinzas quirúrgicas retiren parte de la sustancia que estaba adherida a uno de los músculos que estaban comprometidos.

En otra de las historias, se puede ver el momento en el que Jessica Cediel es trasladada en una camilla luego de su cirugía, en la imagen se ve a Jessica Cediel recostada de lado, levantando un poco el cuerpo y apoyándose con sus manos a los lados de la camilla.

“Pero sabes que me quería parar, pero el cuerpo no me daba, (me siento) mejor”, dice la modelo y presentadora bogotana al hablar con una mujer que la está acompañando en su traslado.