Jessica Cediel tuvo que ir de urgencias al hospital tras sufrir hemorragias

Jessica Cediel preocupó a sus más de nueve millones de seguidores en las redes sociales luego de que ella publicara varias historias, en su cuenta oficial de Instagram en donde informó que tenía inconvenientes de salud, y más adelante revelara que tuvo que ir de urgencias al hospital.

La modelo y presentadora bogotana reveló en las primeras publicaciones, que estaba un poco resfriada y afectada de la garganta, razón por la que no pudo ir a trabajar, sin embargo, más adelante se mostró dentro de un vehículo, en el que iba con su mamá y ella le pregunta sobre el remedio ideal contra el dolor de garganta, a lo que ella le responde que gárgaras de bicarbonato con agua caliente.

En el video, Jessica Cediel se ve afectada de la garganta, sin embargo, no parecía una complicación de gravedad, ya que se veía en el vehículo bromeando con su hermana, además más adelante se mostró acostada en su cama hablándole a sus seguidores, aunque en esa historia ella manifestó que estaba en un restaurante y que allí se le vino la sangre, razón por la que tuvo que recibir la ayuda del personal del restaurante.

“Esta es la cara que tengo, la tapazón está impresionante y tengo esto (el maquillaje) así supercorrido porque ahorita estaba en un restaurante cenando, normal, de hecho, estaba superbién y de la nada se me vino la sangre me dio una hemorragia super loca, me tocó salir corriendo al baño, ponerme hielo y una toallita fría en la cabeza y todo”, dice Jessica Cediel en su video.