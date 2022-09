‘El dulce pecado de Paola’ le dicen a Jessi Uribe por cautivadoras fotos

En su cuenta de Instagram con más de seis millones de seguidores, el cantante colombiano de música popular conocido como Jessi Uribe publicó unas fotos bastante sugestivas que dejaron a muchos internautas impresionados.

Jessi, quien recientemente enterneció al cantar por primera vez junto a su hija en un escenario, posó sentado en un sillón naranja de la sala de su casa, pero lo más interesante es que, en las fotos, parece que sólo está usando un saco de color claro.

Y es que las piernas de Uribe se ven completamente desnudas, por lo que es claro que no tiene un pantalón puesto. No obstante, no sabemos si con su ropa interior pasa lo mismo, pues deja a la imaginación de sus seguidoras el hecho de si tiene o no calzoncillos.

Como las piernas son la parte del cuerpo de Jessi que más se resalta en las imágenes, se debe decir que se ven bastante tonificadas y grandes, por lo que su pasión por el gimnasio y el entretenimiento se nota a simple vista.

En la descripción del post, el cantante quiso mostrarse más relajado y sencillo de lo que se ve en las notas, pues, aunque las fotos son un poco sugestivas, él escribió sobre un tema muy común y corriente:

“Unos días de relax [emojis de carita con gafas oscuras y de corazón] feliz semana Familia” escribió el famoso santandereano.

Las reacciones de sus seguidores

La publicación fue hecha hace menos de dos horas y ya cuenta con más de 8 mil likes y 140 comentarios en los que sus fans le confiesan lo mucho que les gusta su físico. Estos fueron algunos de los comentarios que recibió el esposo de Paola Jara:

“Mátame a patadas papasito”, “Estas son las fotos que a mí me matan de tii... Que papasito tan bello eres las piernas que me encantan... Te espero aquí en Punto Fijo”, “1 pierna suya son las 2 mías JAJAJA”, “te lo mereces; recarga que aquí te espero en Noviembre [emoji de la bandera de Estados Unidos]”, “Dulce pecado de Paola”.

