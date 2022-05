‘Pao tiene su carrera’: Jessi Uribe aclara que no todos sus conciertos son con Paola Jara

En su cuenta de Instagram con casi 6 millones de seguidores, el cantante colombiano de música popular Jessi Uribe decidió hacer una dinámica de preguntas con sus seguidores en vista de que su luna de miel estaba apunto de terminar.

Pero las preguntas no tenían que ver necesariamente con su matrimonio, la luna de miel y el idilio que está viviendo con su esposa Paola Jara, pues muchos de sus admiradores le preguntaron por sus próximos shows y su carrera musical.

Una de las preguntas, de hecho, unía las situaciones de su matrimonio y su carrera musical, pues le escribieron: “¿Tus conciertos serán ahora con Paola?” a lo que él le contestó:

El resto de las preguntas acerca de sus shows tenían que ver con aquellos lugares a los que va a ir a presentarse y aquellos en donde no ha confirmado concierto, pero que sus fans lo quieren ver.

“Súper listo, 16, 17 y 18 mi gente de Ecuador estaré con ustedes. 16, 17 y 18 de junio ahí nos vemos, va a estar brutal eso ya les pongo aquí en la siguiente historia los sitios […] Me escriben muchísimo de Chile, no había podido contestarles: en octubre estaré con ustedes, no es confirmada la fecha, todavía no tengo exacta la fecha, pero en octubre estaré en Chile” explicó el cantante respondiendo un par de preguntas.