Con fotos tomando el sol, Jessi Uribe terminó su luna de miel con Paola Jara

El cantante Jessi Uribe anunció a sus millones de fanáticos que se terminaron sus vacaciones junto a la artista Paola Jara.

Recordemos que la famosa pareja se encontraba en su lujosa luna de miel por medio oriente, donde visitaron varios lugares como Dubái, Abu Dabi y Maldivas, donde pasaron sus últimos días.

Cabe señalar que, dicho viaje se dio en marco de la luna de miel de los cantantes luego de que estos decidieran dar el “sí, acepto” para siempre el pasado 14 de mayo en la ciudad de Medellín, donde estuvieron acompañados por sus seres queridos.

Desde el día uno de su sorprendente viaje, compartieron con sus admiradores por medio de sus redes sociales cómo disfrutaron de cada aventura.

Recientemente, el bumangués informó que se encuentra disfrutando de sus últimos momentos de sus días de descanso junto a la paisa.

Según destacó dichos días no los olvidará nunca, pues la pasó muy bien y seguirá deleitando a sus fanáticos con su música.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones y medio de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías tomando el sol desde su lujoso hotel en Maldivas, con las que dio por terminado sus días de descanso.

“Hoy terminan nuestras vacaciones, fue una cosa de locos, algo que quedará por siempre en nuestro corazón.

Volvemos esta semana a hacer lo que amamos. Cantar.

Viernes: Cali

Sábado: Sevilla Valle”, escribió en la descripción de la publicación.

Aunque, detalló que, pese a que se acabaran sus vacaciones juntos, la luna de miel sigue, pues están más enamorados que nunca.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde lo llenaron de halagos por su belleza y su increíble viaje.

Además, de resaltar su emoción por verlo nuevamente en vivo y cantar a grito herido sus canciones.

“Nos vemos en Cali", "cosita linda, besos y abrazos", "divino", "qué cosa tan preciosa", "si así es el infierno que me consuma", "ay no Dios mío, yo lo amo y se me casó jajajjaa,lo más espectacular eres tú", "merecidas vacaciones, ambos trabajan demasiado", "qué lindo hombre", "la vida está para disfrutarla", "papacito", "qué maravilla", "santo Dios", "bonito", "qué bello", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Paola Jara reaccionó

Paola Jara tampoco tardó en comentarle agregando: “Inolvidable. Te amo mi amor, gracias por tanto”.

