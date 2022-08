Jenn Muriel y Yeferson Cossio fueron captados en aeropuerto

Una de las relaciones que más furor causaron en los últimos años en Colombia es la de los creadores de contenido Jenn Muriel y Yeferson Cossio, quienes en junio decidieron dar por terminada su relación de más de ocho años, en la que el amor, la pasión, los lujos, los viajes y las bromas fueron protagonistas.

Sin embargo, hasta día de hoy no son claros los motivos de aquella ruptura, pues para muchos internautas siguen siendo todo un misterio, aunque en principio se habló de un tema de infidelidad, tanto Yeferson, como Jenn lo descartaron desde su propia voz, pues en el momento de crisis de la pareja se vio al influenciador muy acaramelado con la también creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

También se ha hablado que la pareja llegó a un mutuo acuerdo para finalizar su vínculo sentimental, sin dañar el laboral y de amistad, pues, aunque la pareja se haya separado, al parecer siguen teniendo negocios y cosas en común, como lo son sus mascotas.

Sin embargo, son millones de fanaticos de la expareja, lo que aún no pierden la esperanza de volver a verlos juntos, pues aunque, desde hace varios meses la expareja parece distanciada, en las últimas horas un video captado por un seguidor de ambos, avivó los rumores de una posible reconciliación.

En internet se ha viralizado un video captado por un aficionado, en el que muestra a Yeferson y a Jenn Muriel en el aeropuerto de la capital colombiana, pues en el video se capta como la expareja está caminando por el aeropuerto, cuando son sorprendidos por algunos fanáticos que les piden una fotografía.

Sin embargo, aunque en las imágenes no se observa ninguna actitud comprometedora, cientos de internautas no han dejado pasar por desapercibido el video y han debatido en lo que puede significar ese reencuentro, pues algunos opinan que podría ser por temas laborales, otros porque estarían de nuevo en conversaciones y algunos se fueron en contra de Jenn.

Despedida; ¿reconciliación a la vista?; tenían trabajo pendiente desde hace mucho; estaban acordando la manutención de los peluditos; yo amaría verlos de nuevo juntos; las mujeres deben valorarse y darse su lugar todo en la vida es dinero; esa mujer no se valora; son solo amigos; las mujeres deben entender que no todo es dinero; aunque a veces uno dice no más, puede cambiar la cosa.