Yeferson Cossio reveló lo más loco que hizo por amor a Jenn Muriel

Desde hace varios meses que la farándula nacional sorprendió a millones de internautas y lectores, con la confirmación de la ruptura entre los creadores de contenido Jenn Muriel y Yeferson Cossio, que tras casi una década juntos, se consolidaron ante la opinión pública, como una de las relaciones más queridas, estables y sonadas.

Sin embargo y aunque los motivos de su ruptura siguen siendo un misterio para muchos, se conoce por versiones de ambos que no fue la falta de amor sino más bien, ese fuerte sentimiento, el que los hizo darle un alto a su historia, para continuar cada uno por su camino.

Desde entonces, las preguntas al respecto no se han hecho esperar, pero ambos, han decidido respetar la privacidad de lo que fue su noviazgo. Sin embargo y para el contento de los internautas, el también empresario y cantante antioqueño, aprovechó una charla exclusiva con Canal RCN para sincerarse sobre anécdotas que vivió durante su relación.

Recordemos que recientemente el paisa y su entrañable amigo Zionh, sorprendieron con el lanzamiento de su más reciente sencillo "Exótico" y fue por ello, que fiel al nombre de su canción, ambos se le midieron a confesar lo más exótico o loco que hayan hecho por amor. Ante esto, Cossio dejó boquiabiertos a muchos con su relato.

Esto fue hace muchos años, nosotros eramos esa pareja que terminábamos y volvíamos...entonces ella una vez huyó de mí...habíamos terminado llevábamos dos días sin hablar y yo la llamo y le dije como a las 9 de la mañana, "mor, ¿vamos a desayunar?", cuando me va diciendo ella disque: "Yef, yo me voy, yo estoy en Bogotá, yo hice las vueltas y me voy a ir a estudiar a la UBA (Universidad de Buenos Aires) y yo no le creí y le dije "ya bajo por usted".