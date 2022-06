Jenn Muriel se va de vacaciones en medio de todo el revuelo de su ruptura

En su cuenta de Instagram con casi 6 millones de seguidores, la creadora de contenido colombiana y ex novia del también influencer Yeferson Cossio, Jenn Muriel, demostró que la ruptura de la relación ya está sanando y se está premiando con unas súper vacaciones con sus amigas.

Jenn, quien recientemente habría confirmado el fin de su relación con Cossio, les mostró a sus seguidores cada detalle del inicio de su viaje y les comentó que intentará mantenerlos al tanto de lo que haga.

“¿Qué tal su día? Está ya saliendo el sol… yo mostrándoles el cielo jajaja en el aeropuerto, pero ya está saliendo el solecito. Voy de viaje y me voy a encontrar con dos amigas, o sea va a ser un viaje súper, súper cool, lo quiero grabar, pero me están diciendo que no se escuchan bien mis historias entonces no sé cómo quede este blog, pero ya veremos” explicó la influencer.