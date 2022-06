Jenn Muriel reveló la razón por la que estuvo alejada de las redes sociales

La creadora de contenido Jenn Muriel preocupó recientemente a sus seguidores al dejar sus redes sociales a un lado por varios días. De hecho, varios de ellos relacionaron este hecho con los rumores de una nueva ruptura amorosa con el también influenciador Yeferson Cossio, con quien llevaba varios años juntos.

Sin embargo, recientemente a través de la historia de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula cerca de seis millones de seguidores, la joven mujer reapareció para revelarle a sus seguidores la razón detrás de su decisión, la cual, al parecer no tiene nada que ver con dichos rumores.

LA RAZÓN DETRÁS DE SU AUSENCIA EN REDES

Según relató la joven, la razón de que esto sucediera no fue intencional, sino que surgió inesperadamente, pues recibió visitar de familiares y amigos. Sin embargo, fue muy enfática en que es claro que esto no puede pasar muy seguido, pues las redes sociales hacen parte de su vida laboral.

“Les cuento que yo me perdí mucho de las redes sociales esta semana, pero no fue intencional. O sea, no fue como que yo dije: Uy, me voy a perder de las redes sociales, voy a soltar este aparato, no. Fue sin querer queriendo y pues bueno. El asunto es que, eso nos pasa absolutamente a todos, llega un momento en el que no queremos absolutamente nada literal, pero uno no puede dejar que eso pase todos los días”.

La Instagramer y modelo relató que aprovechó este espacio para compartir con su madre quien pasó gran parte de este tiempo junto a ella. Además de recibir a una amiga que había viajado desde Bogotá para compartir un momento de esparcimiento, y a una prima que no veía hace más de cinco años.

“Me quise dar como este espaciecito, estuve con mi familia, mi mamá se quedó aquí y nos vimos un montón de películas en un solo día (…) vino una amiga de Bogotá a visitarme, vino una prima que no venía hace más de cinco años y estuve compartiendo con ellas. Tomamos cervecita y charlamos, o sea, algo que yo no acostumbro a hacer en normalmente. Yo, no sé, estuve socializando más de lo normal estos días y pues chévere”.

Además destacó que los amigos que tiene en su vida son muy pocos y que el hecho de que deje de hablar con ellos por un buen tiempo no quiere decir que hayan dejado de serlo, como dando a entender que las redes sociales siempre iban a ser parte de su vida.

“Los que son mis amigos yo la verdad los cuento ni siquiera con una sola mano, o sea, son demasiado pocos y yo me alejo muchísimo, pero no es nada personal, así soy yo. Ellos saben que yo los adoro demasiado y cuando no nos vemos es como si no hubiera pasado tiempo”.

