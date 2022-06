Yeferson Cossio confirmó el fin de su relación con Jenn Muriel

Desde hace varias semanas comenzaron los rumores de que Yeferson Cossio y Jenn Muriel habrían terminado su relación sentimental, pues no han vuelto compartir contenido juntos, razón por la que los internautas han estado atentos a las señales que confirmen esta ruptura amorosa, y por fin llegó la confirmación de parte del influenciador.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el generador de contenido decidió activar la herramienta de preguntas pidiéndole a sus internautas que le preguntara lo que quisieran acerca de su vida, así que ellos aprovecharon para cuestionarlo por diferentes temas, como, por ejemplo, sus medidas, además le respondió a unos internautas que afirmaron que soñaban con él y otro que le hizo una propuesta indecente.

Sin embargo, el reconocido realizador de contenido no pudo continuar con la dinámica de preguntas pues había una que era muy recurrente y era si él había terminado con Jenn Muriel, así que él respondió, preguntándole a sus seguidores que para qué le hacían ese tipo de cuestionamientos si muchos creen que eso es mentira o que se trata de una estrategia de marketing.

Yeferson Cossio confirmó su ruptura amorosa

Más adelante, invitó a sus fans a que sigan adelante, como lo está haciendo él, en ese instante Yeferson Cossio decidió revelar la verdad, confirmando los que muchos habían rumoreado, que hace un mes se acabó su relación de 10 años con la influenciadora.

“Voy a confirmar esto, porque vi en las noticias que ella hace días salió a confirmarlo, no tengo novia hace como un mes, no estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, los perros, es lo único que necesitan saber", dice el influenciador en el video.

Yeferson Cossio espera que esta sea la última vez que se hable del tema

En el mismo video le dijo a sus fieles seguidores que decidió hablar del tema para que él y sus seguidores avancen y que no le sigan preguntando sobre ella, como pasa en cada publicación que él realiza, además le pidió a sus fans que de esta manera espera que se cierre el tema del cual no piensa volver a hablar y que hay cosas que él prefiere no compartir.

“En verdad que yo decidí seguir adelante, seguir con mi vida, yo no quiero hablar de ese tema, yo no quiero compartir mi vida tan personal con ustedes, parce, yo estoy muy agradecido con todos ustedes, yo estoy donde estoy por todos ustedes, pero a la final ustedes son desconocidos, yo no voy a abrir mis sentimientos, así como así", dijo en el video.

