Jenn Muriel contó el accidente que tuvo un día antes de sus 15 años

La influenciadora Jenn Muriel decidió responder preguntas sobre su vida a sus miles de seguidores, sobre todo de esos momentos que vivió en la infancia y adolescencia.

Y una de las respuestas que más llamó la atención de todos fueron los detalles que dio sobre su fiesta de 15 años, que en Colombia es tan importante para las jóvenes que llegan a esa edad.

Pero un detalle que llamó la atención fue, primero que, ella contó que no podía mostrar fotos porque no habían de ese momento, y estando con su mamá le hizo saber que no era justo no tener fotos de ese día tan especial.

Pero es que para ella no lo fue tanto, porque un día antes tuvo un accidente con una motocicleta que la hizo estar todo un día en la clínica y hasta usar collarín, pero esto no fue impedimento para que disfrutara su fiesta de quince.

Por lo que además contó que ese día, se puso un vestido de quinceañera, pero muy a su estilo, corto y sin tirantes, y además con tenis de la moda de esos tiempos, guantes y medias largas. Estaba accidentada, pero aun así disfrutó su cumpleaños.

La anécdota primero, fue muy graciosa para sus seguidores, pero luego conmocionó porque de solo pensar cómo estaba físicamente en su cumpleaños, les generó empatía por ella, incluso hubo quienes contaron sus experiencias también de esa fecha que muchas veces pasan detalles que la convierten en poco especiales, ya sea por alguna situación trágica o por algún recuerdo graciosos que se haya robado las miradas ese día.

