¿Yeferson Cossio se reconcilió con Jenn Muriel? Ella respondió

La influenciadora Jenn Muriel decidió responderles a sus seguidores sobre los rumores de una posible reconciliación con el creador de contenido Yeferson Cossio luego de su mediática ruptura.

“La verdad la pensé demasiado para venirles hablar de este tema porque yo ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal. Siento que he sido muy real y transparente a través de esta pantalla hacia ustedes. Mi personalidad es muy tranquila, muy clamada, a mí no me gustan ni los chismes ni andar de showcitos en showcitos, o hablar mal de otras personas”, señaló por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

Destacó que si decidió darse una nueva oportunidad o no con el joven es un tema que solo les compete a ellos.

“Yo no sé en qué momento cuando uno decide ser creador de contenido firma algo donde dice que las personas tienen que opinar sobre su vida personal. Si yo estoy o no con mi ex (Yeferson Cossio) es algo que solo me incumbe a mí, eso no le tiene porque doler a absolutamente a nadie más”, dijo.

Además, respondió a quienes la tildan de que todo fue falso y solo se trató de una estrategia para lograr seguidores.

“Veo muchas personas que están súper ofendidas tildándome de ‘mentirosa’, que estoy haciendo todo por marketing y yo no entiendo, no le veo la lógica. ¿marketing de qué o qué? Según recuerdo yo no he sido parte de ningún show, ni siquiera quise salir la vez a hablar del tema, lo único que dije es que ‘cada quien vive su vida como mejor le parezca y sigo opinando lo mismo’”, señaló.

Por su parte, reiteró que no aceptará ni desmentirá ninguna información y solo dejará que hablen lo que deseen.

“La gente va a seguir armando chismes, no voy a aceptar ni a desmentir nada. Yo viviré mi vida como mejor me parezca y cada quien crea, piense y opine lo que quiera. Yo seguiré compartiéndoles lo que me nace compartirles. Lo demás es mi vida personal. Les envío mucho amor y la mejor energía”, agregó.

