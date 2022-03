“Solteras se ven más bellas”, le dicen a Jenn Muriel por video en las redes

Jenn Muriel, ex pareja del polémico influenciador Yeferson Cossio, ha estado un poco alejada de las redes sociales tras la confirmación de la ruptura amorosa con el paisa tras varios años de relación.

No dejes de leer: Mateo comparó en votación a Jenn Muriel con Aida Victoria, ¿quién ganó?

Aunque recientemente Jenn y Yeferson se dejaron ver juntos durante el lanzamiento de la empresa de él, y en las plataformas digitales creció el rumor de una posible reconciliación, Yeferson dejó claro que está soltero y que en este momento no tiene ninguna relación amorosa.

Algunos seguidores guardan la esperanza de que la pareja vuelva y otros, en cambio, aplauden la decisión. En las redes sociales de Jenn, principalmente, se leen comentarios de fans que aseguran que el fin de esa relación es lo mejor para ella.

En Tik Tok, donde tiene 4.6 millones de seguidores, Jenn encendió las redes sociales al bailar muy sensual frente a la cámara y cautivar a miles como sólo ella lo sabe hacer.

Sus más fieles fans aprovecharon el videoclip para manifestar su admiración y elogiar la innegable belleza de la influenciadora. “Diosa mi Jenn” y “te amo” fueron las palabras más usadas por los internautas para comentar el video en la red social.

“Pero no vuelvas con Cossio”, “A mi no me gusta, me encanta”, “nice”, “qué linda”, “Jeferson hue*/*n”, “wow”, “el cuerpo que todas queremos”, “eres mi crush y amor prohibido desde el 2020”, “única”, “te amo”, perfecta”, “detrás de esa sonrisa hay tristeza”, “con todo el respeto que te mereces bb, porque solteras se ven más bellas”, fueron algunos de los comentario que recibió Jenn, tras su post.

Te puede interesar: ¿Y la reconciliación? Yeferson Cossio confirmó su soltería

Para no perderse: Jenn Muriel enterneció con su dedicatoria a Yeferson Cossio

Mira también: ¿Oficial? Estas fotos confirmarían el regreso de Yeferson Cossio con Jenn Muriel