James Rodríguez sorprendió con nuevo look en celebración de su hija

James Rodríguez es uno de los futbolistas colombiano más reconocido a nivel mundial, este cucuteño logró consolidarse y llevar su fútbol al máximo nivel al jugar en uno de los clubes más grandes y con mayor historia del fútbol mundial, el Real Madrid.

Actualmente el jugador no vive un gran presente en su carrera deportiva pues tras un fallido paso por el fútbol de Qatar, el futbolista se encuentra buscando club para volver a recuperar su nivel y llenar de alegrías a los colombianos.

Mientras el jugador define su futuro profesional ha aprovechado unas semanas de descanso para estar junto a su familia en Colombia, pues recientemente se había encontrado con su expareja la empresaria Daniela Ospina para celebrar por todo lo alto el noveno cumpleaños de su hija.

Recientemente la expareja tuvo que volver a encontrarse debido de la celebración de la primera comunión de Salomé.

El llamativo look de James Rodríguez para la primera comunión de Salomé

El futbolista compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram dos fotografías en las que mostró su pinta para la celebración religiosa.

En estas fotografías se puede apreciar el drástico cambio de color en su cabello pues venía de tener un color rosado y ahora sorprende con un color rubio encendido, asimismo, se destaca la línea en su ceja izquierda, un detalle que está de moda por estos días.

James expresó en el texto de la publicación que era una celebración especial para él y expresó la alegría de compartir tiempo en familia.

Sus fans no dejaron pasar por desapercibido este nuevo look del futbolista, algunos elogiaron su decisión y destacaron que a él todo se le ve bien, pero otros, expresaron que James olvidó por completo su carrera profesional y ahora solo es noticia por polémicas o cambios de look.

