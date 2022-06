Hijo de Pipe Bueno enamoró al cantar en dupla con él

En las últimas horas la creadora de contenido y empresaria antioqueña Luisa Fernanda W aprovechó su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, para enviar un fraternal mensaje a su suegra que se encontraba de cumpleaños y que desde luego celebraron por todo lo alto en lo que parece una lujosa hacienda.

“¡¡¡La mamacita de mi suegra está de cumpleaños!!! @marthalubueno5 una mujer que admiro y ¡¡quiero con todo mi corazón!! Nadie imagina lo bueno que se pasa con ella, además que me consiente con mis antojos de embarazada, y amamos ir de shopping [emojis de carita riéndose y enamorada] ¡¡Dios te bendiga siempre!! Feliz cumpleaños [emojis de corazones]” escribió la influenciadora.

Dentro del festejo hubo varios hechos que llamaron particularmente la tención de los internautas como el particular regalo que el cantante de música urbana Maluma le regaló a su ahijado Máximo Giraldo Cataño, hijo de la también cantante y Pipe Bueno.

Otro de ellos y el que más revolucionó las redes sociales fue el video donde Pipe Bueno se mostró ofreciendo un show para sus familiares y amigos más cercanos mientras su hijo se le hizo a un lado para cantar a dupla los fragmentos de una de las canciones más exitosas de su carrera musical: "Te hubieras ido Antes".

Como se puede evidenciar, el pequeño es todo un fanático de la música de su padre y por ello quiso intervenir con sus "balbuseos" en diferentes momentos del sencillo y hasta tratando de imitar una de las frases más icóniocas de su progenitor, el famoso "ay ay ay" que hace parte de todas sus canciones.

Internautas llenaron de amor al pequeño

Bastaron minutos para que el clip fuera compartido y viralizado por diversas páginas de entretenimiento digital donde los comentarios de los internautas no tardaron en llegar, en su mayoría, elogiado la belleza y ternura del pequeño con su padre.

"Qué es esto tan precioso", "yo me lo como a picos", "ay no (caritas enamorada)", "ojalá herede el talento del papá y no el de la mamá para el canto", "que niño tan hermoso", "me asombra la inteligencia de estos niños de ahora, antes eran muy tímidos y sobre todo frente a tanta gente", "Máximo es todo lo que está bien la vida, precioso como canta jajaja" y "lleva la música en la sangre", fueron algunos de los comentarios.