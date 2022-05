Hasta que la plata nos separe: un matrimonio convertido en pesadilla

Un accidente unirá los caminos de Méndez y Alejandra. Cada uno creía tener su vida bajo control, aunque con unos altos y bajos, todo marchaba bien en sus vidas, hasta que el destino decidió juntarlos.

Desde aquel día del incidente, Rafael no ha dejado de soñar con la doctora Maldonado, para él es muy complicado despertarse y saber la deuda tan grande que tiene, además que deberá poner en riesgo muchas cosas con tal de salir bien librado de esta situación.

Te puede interesar: Hasta que la plata nos separe: los celosos y sobreprotectores hermanos Pardo

Rafael siempre se ha caracterizado por ser un excelente trabajador, además que tiene el perfil de que lo que necesitan en Ramenautos, es galán, hablador, noble, extrovertido y vende hasta un hueco.

¿La Pajarita llegará al altar con Méndez?

Méndez tiene una relación estable y particular con La Pajarita. Ella es una mujer hermosa, hija de un importante comerciante y hermana de dos hombres bastante protectores; sin embargo, Vicky es un “poquito” intensa, todo lo quiere a su modo y cuando ella quiera, para esta mujer no existe la palabra ‘no’, y mucho menos si la menciona su pajarito.

No ve la hora de casarse con Rafael, además que su papá es muy tradicional y considera que la base de una exitosa relación es el matrimonio, por lo que no permitirá que jueguen con los sentimientos de su hija y mucho menos que no la lleven al altar.

De hecho, como vemos en el video que está en la parte superior de esta página, lo que era un sueño para Méndez se convertirá en una pesadilla, porque desde que pasó el accidente su vida cambió del cielo a la tierra, y no solo a él, sino también a las personas que lo rodean.

No dejes de ver: Hasta Que la Plata nos Separe: conoce más detalles del perseverante Méndez

Sumémosle que Méndez deberá trabajar con los intensos, interesados y complicados vendedores de Ramenautos; aunque muchos le harán el camino más fácil, otros lo verán como competencia, porque si algo tiene Rafael, es su poder de convencimiento, para él no será difícil concretar los negocios.

Recordemos que, Rafael Méndez será interpretado por el talentoso actor colombiano Sebastián Martínez, quien compartirá set de grabación con la hermosa Carmen Villalobos, además de otros grandes artistas como Lorna Cepeda, Julián Arango, Fabián Ríos, Gregorio Pernía, entre otros.

Hasta que la plata nos separe se estrena el próximo martes 10 de mayo a las 9:30 p.m., te esperamos para que hagas parte de esta gran producción que, sin duda, nos divertirá de principio a fin.

Por si te lo perdiste: Fabián Ríos será “El Dandy” en Hasta que la Plata nos Separe