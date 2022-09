¡Pura adrenalina! Las maniobras con las Mike y Greeicy divirtieron a sus fans

Greeicy Rendón y Mike Bahía son, sin duda alguna, una de las parejas más amadas por los colombianos y quienes lograron miles de suspiros durante la celebración del día del amor y la amistad.

Pues con Mike en el piano, la pareja cantó una conmovedora canción con una letra perfecta para dedicar a esa persona que se ama y con quien se anhela despertar cada mañana. Greeicy compartió con sus más de 20 millones de seguidores en Instagram este mágico momento y recibió miles de corazones.

“Me despierto y apareces con un beso… como siempre… que bien se siente.

Que me mires y me digas que me amas… como siempre… que bien se siente.

Y aunque a veces lo difícil se convierta en la rutina, siempre llegará la noche y también tu compañía.

Déjame abrazarte que quiero sentirte antes de dormir.

No hace falta un corazón pa guardar tu amor…

Somos mucho más que algo físico” fue un fragmento de la canción que interpretaron los jóvenes artistas.