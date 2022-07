“Los hijos sí son un motor”, Greeicy revela tiernas fotos con su bebé y sus perros

La cantante Greeicy Rendón derritió de ternura a miles de sus fanáticos luego de mostrarse junto a su hijo Kai, fruto de su relación con el artista Mike Bahía, y en compañía de sus perros.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 21 millones de seguidores, la caleña compartió un carrusel con varias fotografías lactando a su pequeño.

En las instantáneas se mostró desde su cama luciendo ropa muy cómoda y dándole de comer a su bebé, mientras varios de sus perros la acompañaban.

Greeicy enternece al dedicar palabras a su hijo Kai

Allí aprovechó para hacer una amorosa confesión a sus seguidores sobre cómo ha vivido esta maternidad y uno de los cuestionamientos que más se hace.

“Y sí…

En medio de tanto amor también me pregunto: ¿seré capaz ahora de desarrollar todos los planes que tengo en mente? Y de repente me cruzo con su mirada y siento que sus ojos me dicen: ¡¡claro que sos capaz!! Definitivamente los hijos sí son un motor”, señaló en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza, lo buena madre que ha sido y el tierno momento que compartió.

“Qué lindura”, “me muero”, “perfección en una imagen”, “hermosos”, “las mejores fotos”, “estos es una de las cosas más hermosas de ser madre”, “esas fotos son todo”, “qué belleza de fotos”, “más amor imposible”, “una súper y ahora súper mami, te amo”, “mamita linda”, “qué bella”, “puro amor”, “te extraño”, “lo mejor que haces y como un acto de amor”, “sin duda el amor más grande”, “preciosos”, “tanto amor y belleza en una fotografía”, “nos volvemos poderosas”, “qué lindo es verte disfrutar con tu familia”, “qué hermosa familia”, “qué lindo es leer lo que escribiste, me alegra que Kai sea un motor para ti, me alegra ver lo mucho que estás disfrutando, me encanta ver cómo lo cuidas y lo ama, sos una mamá increíble, claro que sos capaz”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la artista continúa disfrutando de su maternidad y en sus tiempos libres sigue trabajando en nueva música, tal y como ha revelado en sus historias en la red social, provocando que sus fanáticos se muestren ansiosos por conocer sus próximas canciones.