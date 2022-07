“Quiero llorar”, Greeicy tras la primera carcajada de su hijo Kai

La cantante Greeicy Rendón derritió de ternura las redes sociales luego de mostrarse muy emocionada al presenciar la primera carcajada de su hijo Kai, fruto de su relación con el cantante Mike Bahía.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 21 millones de seguidores, la caleña se mostró muy conmovida por el logro del pequeño.

Grabándose a blanco y negro y mirando a su bebé, a quien no muestra en la cámara, compartió su reacción al ver que su bebé ya se ríe por varios segundos.

“No, no, no, no. Quiero llorar, ósea ustedes no saben. Este hombre acaba de tirar una carcajada porque él hasta ahora sonríe, hace como gestos, pero el jua jua jua típico de bebé nunca se lo había escuchado y me lo lanzó y fue como que (se toca el pecho)”, expresó muy emocionada.