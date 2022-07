Así fue el reencuentro de Lina Tejeiro y Greeicy Rendón

La actriz llanera Lina Tejeiro y su mejor amiga Greeicy Rendón volvieron a verse tras varios meses de distancia, donde Lina ni siquiera había tenido la oportunidad de conocer a quien considera su sobrino, el primogénito de la cantante, Kai, quien ya superó los dos meses de nacido.

La primera en publicar que estaba en casa de Greeicy fue Tejeiro, quien mostro el portón con todas las mascotas de la caleña recibiéndola.

Más adelante mostró como soprendía a Greeicy mientras chateaba, golpeándole con un paquete de pañito en su pecho. Lo cómico, es que cuando la cantante quiso hacer lo mismo le salió bastante mal. Tanto, que quiso fingir una nueva toma y volvió a fallarle su puntería.

Más allá de eso, fue el reecuentro de las amigas el que revolucionó las redes por el gran amor que les tienen los internautas: "amoooo esto", "juntas son unas papeletas", "las amo jajajaj", "quiero una amiga así en mi vida" y "tremendo golpe el de Lina" fueron algunos de los comentarios.

Lina Tejeiro y su ilusión por conocer a Kai

Hace unas semanas, la actriz llanera compartió un emotivo video en su canal de YouTube, el cual publicó en cuatro fragmentos, donde habló desde sus sueños de infancia, hasta los desafíos más grandes que ha tenido que superar para estar donde está actualmente. Como se puede evidenciar en el clip, su manager Claudia Serrator le mostró una serie de fotografías de su circulo cercano, que de manera positiva o negativa han influido en su contrucción como persona. Fue allí, donde al ver algunos rostros, no pudo contener sus lágrimas y se sinceró frente a lo que siente por ellos.

la primera fotografía que mostraron fue la de Greeicy, a lo que de inmediato Lina se mostró muy conmovida, por todo lo que ha llegado a enseñarle la caleña. Según ella, Greeicy le ayudó a ser mejor persona, a quererse más, a entender y admirar lo bella que son las demás mujeres.

En ella encontré un refugio donde me sentía cómoda, tranquila y en paz, me enseñó que la envidia no sirve de nada, porque yo era envidiosa, yo veía una mujer linda y me daba rabía y hoy la amo, la valoro, la respeto, me enseñó a respetar los epacios y que la amistad por más de que nos dejemos de hablar 1, 2 o 6 meses, siempre está ahí.

También aprovechó el clip para revelar que aún no conocía su hijo, el pequeño Kai, porque “no he tenido tiempo, y no he podido tomar ese vuelo, pero ya muy pronto”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram para sacar de dudas a sus miles de seguidores, quienes estaban ansiosos por ese momento en el que ella y su gran amiga se puedieran ver.

