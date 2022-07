El cuerpazo de Greeicy Rendón a pocos meses de haber dado a luz

La cantante caleña Greeicy Rendón lleva un poco más de dos meses desde dio a luz a us primogénito Kai, quien desde luego, generó algunos cambios en su cuerpo normales de los procesos de gestación. Sin embargo, recuperar la figura tras el parto no es tarea fácil pero Greeicy, sigue demostrando que no existen los límites.

Tras terminar su dieta se mostró retomando progresivamente sus rutinas de entrenamiento y ahora, a pocas semanas desde ello luce un cuerpazo con el que parece que jamás hubiese estado embarazada. De a poco va recuperando su tonificado abdomen con ayuda de sus rutinas, mismas que ha estado presumiendo en sus redes personales.

Como muestra de ello está su más reciente ráfaga de historias donde mostró primero los complicados ejercicios que hace con un solo pie como base, mientras el otro está todo el tiempo en el aire: "conexión mente y músculo" describió su entrenador.

Greeicy Rendón motivó a otras mujeres a dedicarse tiempo para entrenar

Tras esto, la también actriz sorprendió con una nueva ola de historias donde compartió con sus millones de fanáticos parte de los que fue su hora de cardio, un entrenamiento que poco le gusta y suele hacer pero que la puso a sudar y quemar calorías rápidamente.

Para los que están necesitando introducir el cardio en sus vidas, se los digo yo que me cuesta hacer ejericio en general (que lo diga mi entrenador) y cardio peor, nunca en mi vida he tenido este hábito, pero ahora que tengo un objetivo claro en mi mente, pues necesito esto, porque para bajar ese porcentaje de grasita en necesario, igual vamos bien.

Continuó diciendo que desde que ha comenzado con sus jornadas de cardio ha descubierto algo y es nque en los primeros 10 minutos de ejercicio, su mente y cuerpo llegan a un límite donde la presionan a querer parar, sin embargo es ahí cuando saca ganas de donde no tiene y continúa llega a un punto en el que su cuepro se activa y puede continuar con mayor facilidad física y mental. Aprovechó esto para hacer una reflexión a sus fans.

Cuando tenga la mente que ya no puede más es ahí donde toca, como todo en la vida, cuando usted sienta que ya no puede más, es donde más tiene que meterle.

