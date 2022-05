Greeicy Rendón responde a quienes dicen que no ama su bebé

Greeicy Rendón y Mike Bahía han estado un poco alejados de las redes sociales desde el nacimiento de su hijo Kai. Aunque sus seguidores han pedido fotografías de su pequeño, ellos han sido bastante reservados durante los primeros días de nacido su primogénito.

La hermosa cantante salió a responder a las personas que han criticado su forma de hablarle al bebé. Algunos han llegado a manifestar que la artista no quiere su hijo y que puede estar sufriendo de depresión postparto. También, hay seguidores que han salido en defensa de la artista.

Rendón no se ha referido al tema de la depresión, pero sí dejó claro que el amor por Kai es único e incomparable. Además, manifestó que los videos que ha publicado tienen un toque de humor, que quizá no todos comparten.

“Ella ama a su hijo, pero tiene depresión posparto y así uno reacciona, yo era así”, “Me parece que es muy real con la maternidad, las cosas son como son! Dejen de ser hipócritas”, “La gente no critica, se describe...”, “La gente solo sabe joder. Greeicy bromea así siempre, se nota que es una mamá muy amorosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió la artistas por medio de las plataformas digitales.

A través de las historias en su cuenta oficial en Instagram, Greeicy posteó un video de ella cargando al pequeño Kai, en el que le dijo “aquí aprendiendo a malcriar bebés… Lo único que querés es estar cargado, mi tiempo qué, mi vida qué ¡ah!”.

No entienden mi humor

Luego de ese clip, la artista caleña compartió otro video hablándole a su bebé. “Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero, yo amo mi bebé”, fueron las palabras de Greeicy.

Mientras consentía a su bebé le pidió a Kai que la defendiera: “diga yo tengo una mamá brusquita así, como si yo entendiera esas bobadas que me dice… la gente no sabe que nos amamos… Diga pues algo, defienda su mamá, defiéndala de todas esas calumniadas que le están metiendo”.

“No me comprenden está gente -decía Greeicy en nombre de su hijo-, yo soy un niño serio, nací listo para las situaciones difíciles de la vida”, le decía Rendón a su bebé, mientras lo contemplaba y sonreía enamorada.