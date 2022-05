¡Está divina! Greeicy retoma rutina luego del embarazo y sorprende con su cuerpazo

La cantante, actriz y modelo caleña, Greeicy Rendón, se convirtió en mamá hace un mes y, desde entonces, ha estado un poco alejada de las redes sociales.

Sin embargo, este lunes 23 de mayo, impresionó a los internautas mostrando que su cuerpo está muy esbelto y que está retomando sus rutinas de ejercicio.

La bella cantante, quien recientemente enterneció a sus seguidores con una postal cargando a Kai, subió una serie de historias a su cuenta de Instagram con casi 21 millones de seguidores en las que se ve moviendo caderas como siempre lo hace y pareciera que nunca hubiera estado embarazada.

En las historias, Greeicy cuenta que está retomando su rutina aprovechando que su bebé está dormido. Sin embargo, también se ve un poco afanada porque su instructor todavía no empieza la rutina y explica que ahora la mayor parte de su tiempo está dedicado a Kai.

“Retomando. Tengo una pereza, ay qué pereza, vete, vete, vete, pereza; vete, vete, vete, pereza – dice cantando la artista – Aprovechando que el muchacho se nos durmió, pero apenas llore toca salir corriendo… mucha charlanza y poco trabajo […] Voy calentando mientras la gente mama gallo, ay mentiras no se ve va a acabar el tiempo, esta gente cree que yo no soy madre, o sea ellos están allá haciendo tiempo y a mí se me acaba el tiempo porque el muchacho llora y me toca salir corriendo. No entienden la vida de una madre […] My time is a lot short – empieza a hablar en inglés - The people dont understand me and your life is different, I dont have all my time, all of my time is for my baby” dice jocosamente la bella actriz.